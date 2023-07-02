Пловец из Мурманской области получил «золото» и две «бронзы» на Кубке России

Пловец получил несколько медалей. Фото: правительство МО

Спортсмен из Полярных Зорь Павел Самусенко завершил второй этап Кубка России по плаванию с наградами. Пловец получил несколько медалей.

- В первый день Павел Самусенко завоевал «золото» на дистанции 100 метров на спине. Второй соревновательный день принес мастеру спорта две бронзовые медали: на дистанции 100 метров баттерфляй и на дистанции 50 метров на спине, - сообщили в правительстве Мурманской области.

За выход в финал соревнований боролись сильнейшие пловцы из 51 региона страны. 3 июля северянин будет представлять Мурманскую область на третьем этапе Кубка России в Иркутске.

Напомним: силач из Мурманска установил рекорд на Кубке мира по стронгмену.

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