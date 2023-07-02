В Мурманске на улице Баумана поймали пьяного водителя ВАЗа

Автолюбителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он отказался. Фото: t.me/murmansk_chp

В Мурманске вечером 1 июля сотрудники ГИБДД задержали водителя ВАЗа, который был явно не трезв.

- Около 21.50 в районе дома №43к1 на улице Баумана стражи порядка остановили машину, за рулем которой был 29-летний мужчина. Автолюбителю предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он отказался, - сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В отношении северянина составил административный протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ.

Напомним: на дороге Кола - Лотта водитель грузовика Volvo сбил лося.

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