58 лет назад вышла первая передача мурманской радиостанции «Атлантика»

В 2004 году радиостанция перестала работать. Фото: администрация Мурманска
2 июля 1965 года, ровно 58 лет назад, вышла в свет первая передача радиостанции «Атлантика». Для многих мурманчан радиостанция была связующим звеном с родными, которые ушли в море.
Экипажи судов в те времена собирались у радиоприемников и у чужих берегов могли услышать родные голоса. Ведь в «Атлантике» звучали звуковые письма от семей рыбаков и моряков, которые записывались в студии радио.
- В 2004 году радиостанция перестала работать. Вещание возобновилось 1 апреля 2014 года, в день рождения областного радио, но сейчас голос «Атлантики» можно услышать лишь на старых записях, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.
Напомним: четыре года назад произошла трагедия на глубоководной станции в Баренцевом море.
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