В Мурманской области потеплеет до +19 градусов

Днем 3 июля атлантический циклон сместится с Балтийского моря Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманской области на грядущей неделе ожидается потепление. Днем 3 июля атлантический циклон сместится с Балтийского моря: начиная с южных районов области пройдут дожди, воздух прогреется почти до двухзначной отметки.

- Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой, ночью на востоке области умеренный дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2+7, днем +14+19, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также жителям региона напоминают, что на большей части территории Заполярья ожидается 4-5 региональные классы пожарной опасности.

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