В двух школах Североморска завершается капитальный ремонт

В школе №12 уже отремонтировали фасад и кровлю, заменили внутренние инженерные системы. Фото: gov-murman.ru

В Североморске вовсю идет подготовка к новому учебному году. Так, в школах №12 и №1 завершается капитальный ремонт. Ход работ проконтролировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мы особое внимание уделяем ЗАТО и военным гарнизонам. С учетом всех ограничений инфраструктура на этих территориях должна развиваться опережающими темпами, в том числе, в системе образования. Все объекты – достойные и масштабные, работы на них идут по графику и 1 сентября дети пойдут в обновленные школы, – отметил глава региона.

В школе №12 уже отремонтировали фасад и кровлю, заменили внутренние инженерные системы, началась чистовая отделка внутренних помещений, укладка линолеума и сборка мебели. В школе №1 помимо прочего благоустроят пришкольную территорию – там появятся зона воркаута, полоса препятствий, беговая дорожка и поле для футбола.

Также обновление идет в школе №7, где создали четыре класса олимпиадной подготовки «Уникум». Там ребята смогут углубленно изучать физику, биологию, информатику и химию.

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