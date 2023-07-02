В Кольском районе произошло смертельное ДТП с участием DAF и Mitsubishi

По данному факту проводится проверка. Фото: УГИБДД региона

В Мурманской области, по дороге на Шонгуй, вечером 1 июля произошло смертельное ДТП. Столкнулись DAF и Mitsubishi.

- По предварительной информации, около 23 часов на 1370-м километре автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля DAF с полуприцепом не учел дорожно-метеорологические условия, допустил занос полуприцепа, который столкнулся с Mitsubishi, ехавшим во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Водитель Mitsubishi скончался в медицинском учреждении, пассажира госпитализировали. По данному факту проводится проверка.

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