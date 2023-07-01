Жители Мурманска могут выбрать концепцию новой детской площадки

Фото: gov-murman.ru/

Мурманчанам предлагают выбрать концепцию новой детской игровой площадки, которая появится в Центральном сквере. Онлайн-голосование идет на портале «Наш Север» до 14 июля.

- На выбор северян - две концепции: «Ледокол «Арктика», который олицетворяет Мурманск, как главные ворота в высокие широты и стилизован под современный атомный ледокол. Вторая концепция «атом», олицетворяет неразрывную связь Кольского полуострова с мирным атомом, - сообщили в минграде региона.

Выбранную площадку построят из современных, экологичных и безопасных материалов, она будет отвечать всем необходимым требованиям и рассчитана на ребят всех возрастов.

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