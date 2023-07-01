Житель Мурманска перевел мошенникам 3 миллиона рублей ради легкого заработка

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ. Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Мурманска лишился сбережений и оформил на себя кредиты в банках, отправив деньги мошенникам. Всего он отдал 3,1 миллиона рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что в конце мая ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником трейдерской площадки. Тот рассказал о возможности легкого заработка при сотрудничестве с их организацией.

- Представитель трейдерской компании предложил мурманчанину вложить деньги, а дальше на основе анализа рынка их специалисты будут делать выгодные продажи или покупки акций различных компаний. Северянина заинтересовало предложение и он согласился поучаствовать в заманчивой схеме, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Мошенники создали для северянина личный кабинет на их сайте, где он видел финансовые операции, проводимые с его суммами, а также большой доход от вложений.

Через некоторое время мужчина захотел вывести деньги, но «специалисты» стали утверждать, что нужно внести на счет страховые суммы, чтобы не было штрафных санкций. Тут он понял, что стал жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ.

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