Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2023 11:43

Под Мурманском 3 июля ограничат движение авто из-за следственных действий

Ограничение связано со смертельным ДТП в районе мурманского аэропорта
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Водителей просят заранее планировать маршрут поездки. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Под Мурманском перекроют участок дороги из-за проведения следственных действий, связанных со смертельным ДТП, в котором погиб мотоциклист. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- 3 июля с 19.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на дороге «Кола-Выходной» в оба направления, а также по проезжей части автоподъезда к мурманскому аэропорту в оба направления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru