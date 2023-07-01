Под Мурманском 3 июля ограничат движение авто из-за следственных действий

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Под Мурманском перекроют участок дороги из-за проведения следственных действий, связанных со смертельным ДТП, в котором погиб мотоциклист. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

- 3 июля с 19.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта на дороге «Кола-Выходной» в оба направления, а также по проезжей части автоподъезда к мурманскому аэропорту в оба направления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Водителей просят заранее планировать маршрут поездки.

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