По факту смертельного ДТП в районе аэропорта «Мурманск» возбуждено уголовное дело

Водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи. Фото: vk.com/murmansk.region

В Мурманской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смертельного ДТП, произошедшего 28 июня в районе аэропорта «Мурманск». Напомним: на пересечении автоподъезда к аэропорту и дороги Кола-Выходной мотоциклист столкнулся с автобусом, водитель мотоцикла скончался до приезда скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Мурманской области, уголовное дело заведено по части 3 статьи 264 УК РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека».

Напомним: в Кировске в ДТП с грузовым фургоном пострадал человек. Skoda cтолкнулась с Ivecо.

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