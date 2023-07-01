Четыре года назад произошла трагедия на глубоководной станции в Баренцевом море

Те, кто выжил, самостоятельно ликвидировали возгорание и были доставлены в госпиталь Североморска.

Ровно четыре года назад, 1 июля 2019 года, погиб экипаж глубоководной научно-исследовательской станции проекта АС-31, находившейся в Баренцевом море. 29 июня моряки отправились в своей последний путь с причала в Оленьей Губе.

Вспыхнувший на аппарате пожар унес жизни 14 моряков-подводников, которые спасали своих товарищей. Почти все они приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга.

Всего на борту находились 25 моряков. Те, кто выжил, самостоятельно ликвидировали возгорание и были доставлены в госпиталь Североморска.

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