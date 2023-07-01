В Мурманской области более 1,5 тысячи семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий

Семьям, в которых ребенок рожден начиная с 15 апреля 2020 года, материнский капитал оформляется автоматически. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала этого года в Мурманской области выдали 2 019 сертификатов на материнский капитал. Более 1,5 тысячи заполярных семей направили деньги на улучшение жилищных условий.

- Семьям, в которых ребенок рожден начиная с 15 апреля 2020 года, материнский капитал оформляется автоматически по данным реестра ЗАГС. Уведомление о выдаче сертификата поступает в личный кабинет родителя на Госуслугах. После этого владельцы сертификатов могут дистанционно подавать заявление о распоряжении средствами и контролировать их остаток, - сообщает отделение Соцфонда России по Мурманской области.

Отмечается, что покупаемое жилье должно находиться в России и не должно быть предназначено под снос или признано аварийным. После покупки жилья всем членам семьи, включая детей, должны выделить доли в собственности на квартиру.

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