В Мурманске рядом с ареной «Метеор» появится универсальный спортивный зал

Общая площадь помещений составит 980 квадратных метров.

В Мурманске расширят функционал арены «Метеор», где проходят тренировки фигуристов и хоккеистов, массовые катания, турниры и представления на льду.

Так, рядом с ареной сделают универсальный спортивный зал для занятий физподготовкой и игровыми видами спорта.

- В первую очередь, это поможет улучшить тренировочный процесс воспитанников спортивной школы №6, а также станет замечательным подарком для всех мурманчан, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Проект нового сооружения уже разработан, он внесен в экспертизу. Общая площадь помещений составит 980 квадратных метров.

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