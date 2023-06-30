В Мурманске идет капремонт здания будущей художественной школы

Ход работ на объекте проконтролировали глава города Игорь Морарь и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске идет капитальный ремонт здания на улице Полярной Дивизии, которое станет детской художественной школой. Сохранить легендарное здание как общеобразовательную школу было невозможно из-за новых стандартов к таким учреждениям.

Ход работ на объекте проконтролировали глава города Игорь Морарь и глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

- Посмотрели, как справляется с объемом работ новый подрядчик. С предыдущими подрядчиками контракт пришлось расторгнуть. Сейчас темпы реконструкции удовлетворительные, - отметил Игорь Морарь.

Объект должен быть готов к декабрю этого года.

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