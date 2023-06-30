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НовостиЗвезды30 июня 2023 14:39

Спектакль Мурманского областного театра кукол стал лучшим на международном фестивале «КукArt»

Победила постановка «Саквояж доктора Чехова»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Сейчас Мурманский областной театр кукол завершил свой 90-й театральный сезон. Фото: Правительство Мурманской области

Сейчас Мурманский областной театр кукол завершил свой 90-й театральный сезон. Фото: Правительство Мурманской области

Одним из лауреатов международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукArt», проходившего в Петербурге, стал Мурманский областной театр кукол. Постановка Петра Васильева по мотивам рассказов А.П. Чехова «Саквояж доктора Чехова» одержала победу в номинации «Лучший спектакль».

- Мурманский областной театр кукол второй раз получил приглашение принять участие в престижном смотре и вновь становится лауреатом фестиваля, а директор театра Евгений Суханов в этом году был удостоен специального диплома фестиваля «За искреннее служение искусству театра кукол», - отметили в минкультуры Мурманской области.

В Мурманске премьера постановки прошла в 2021 году и затем была отмечена дипломом «Сердце зрителя» на региональном этапе международного театрального фестиваля «Арктическая сцена».

Сейчас Мурманский областной театр кукол завершил свой 90-й театральный сезон.

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