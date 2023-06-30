На Кольском проспекте в Мурманске из-за ДТП образовалась огромная пробка

Для проезда доступна одна полоса. КП-Мурманск обратилась за комментарием в УГИБДД региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на Кольском проспекте возникла большая пробка. Вереницу машин сняли на видео.

- На улице Кооперативной идет ремонт дороги, плюс авария из трех машин, - пишут в паблике Мурманск (18+).

Для проезда доступна одна полоса. КП-Мурманск обратилась за комментарием в УГИБДД региона.

Напомним: в районе аэропорта «Мурманск» после столкновения с автобусом погиб мотоциклист.

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