На Кольском проспекте в Мурманске из-за ДТП образовалась огромная пробка

Для проезда доступна одна полоса. КП-Мурманск обратилась за комментарием в УГИБДД региона.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске на Кольском проспекте возникла большая пробка. Вереницу машин сняли на видео.
- На улице Кооперативной идет ремонт дороги, плюс авария из трех машин, - пишут в паблике Мурманск (18+).
Для проезда доступна одна полоса. КП-Мурманск обратилась за комментарием в УГИБДД региона.
Напомним: в районе аэропорта «Мурманск» после столкновения с автобусом погиб мотоциклист.
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