Под Мурманском спасли запутавшуюся в сетке белку

Под Мурманском белка запуталась в сетке бывшего курятника. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Под Мурманском белка запуталась в сетке бывшего курятника. Рыжего зверька спасали неравнодушные прохожие.

- Девушка проходила мимо и заметила животное в беде. Она попыталась освободить белочку, однако сделать это руками не получилось. Молодой человек принес ножницы и белку удалось освободить, - написали в Telegram-канале Мурманск (18+).

После того, как белка получила свободу, то сразу же убежала и забралась на дерево.

Напомним: в Кандалакшском районе заметили лосенка. Малыша сняли на видео.:

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