Студенты Мурманской области могут претендовать на стипендию за достижения в сфере электронной промышленности

Меру поддержки учредило Правительство РФ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обучающиеся в Мурманской области студенты и аспиранты с 1 сентября этого года смогут претендовать на стипендию за достижения в сфере электронной промышленности. Такое поощрение имени Камиля Ахметовича Валиева учредило Правительство РФ.

Как сообщили в региональном правительстве, всего предусмотрено 50 стипендий для студентов в размере 55 тысяч рублей в месяц и 30 стипендий для аспирантов в размере 75 тысяч рублей в месяц.

Напомним: практикующимся в Мурманской области студентам-медикам компенсируют аренду жилья и расходы на проезд.

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