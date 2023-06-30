Житель Мурманска вырастил дома 40 кустов конопли

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Мурманске задержали 40-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю.
В квартире мужчины провели обыск - правоохранители нашли 40 кустов конопли, которые северянин сеял, выращивал и культивировал в специальных тепличных условиях.
- Ранее не судимый северянин раскаялся и сообщил полицейским, что часть семян купил в Интернете. Мужчина пояснил, что является наркозависимым и выращивал наркотик для личного потребления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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