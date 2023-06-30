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НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:24

Житель Мурманска вырастил дома 40 кустов конопли

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске задержали 40-летнего местного жителя, который выращивал дома коноплю.

В квартире мужчины провели обыск - правоохранители нашли 40 кустов конопли, которые северянин сеял, выращивал и культивировал в специальных тепличных условиях.

- Ранее не судимый северянин раскаялся и сообщил полицейским, что часть семян купил в Интернете. Мужчина пояснил, что является наркозависимым и выращивал наркотик для личного потребления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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