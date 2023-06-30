Гастроэнтеролог из Мурманска рассказала, чем грозит переедание клубники

Сезон клубники сейчас в самом разгаре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сезон клубники сейчас в самом разгаре. В Мурманской области летом, как и везде, цены на эту ягоду снижаются, и северяне с удовольствием ею лакомятся.

При этом много клубники за раз съедать не стоит. О негативных последствиях употребления большого количества этих ягод рассказала врач-гастроэнтеролог ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России Наталья Савельева.

- Клубника содержит много кислот, в особенности лимонную, аскорбиновую и яблочную. Их избыток может привести к обострению хронических заболеваний ЖКТ: гастрита, язвенной болезни. Людям с этими заболеваниями не рекомендуется употреблять клубнику в свежем виде, так как это может спровоцировать обострение. Лучше сварить из нее кисель или варенье, - поделилась специалист с murmansk.aif.ru.

Также ягода содержит фермент, который обладает аллергенным потенциалом. Аллергикам стоит быть осторожнее.

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