На дороге Мишуково - Снежногорск перевернулся фургон

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/murman01

В Кольском районе, на автодороге Мишуково - Снежногорск, утром 30 июня перевернулся фургон. На месте происшествия работали спасатели.

- «Газель» опрокинулась на бок. Проведены работы по осмотру и ограждению места ДТП, сбору данных, обеспечению безопасности и отключение АКБ, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины аварии.

Напомним: в Апатитах водителю отечественного авто стало плохо за рулем. Мужчина врезался в дерево.

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