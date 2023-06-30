Пара северян пыталась обжаловать приговор за убийство двух жителей Кольского района

Суд приговорил женщину к 9,5 годам исправительной колонии общего режима, а мужчину – к 13,5 годам колонии строгого режима.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Мурманской области пара северян пыталась обжаловать приговор, вынесенный им за убийство двоих людей. 49-летнего мурманчанина и 52-летнюю жительницу Колы ранее осудили по части 4 статьи 111 УК РФ.
- В ночь с 4 на 5 января прошлого года, приехав в частный дом в Кольском районе, осужденные руками и ногами избили мужчину и женщину, причинив им тяжкие травмы, повлекшие смерть, - сообщили в прокуратуре региона.
Суд приговорил женщину к 9,5 года исправительной колонии общего режима, а мужчину – к 13,5 года колонии строгого режима.
Защитники северян в апелляционных жалобах просили жительницу Колы оправдать, а наказание мурманчанину снизить. Однако их апелляции судебная коллегия Мурманского областного суда не удовлетворила. Приговор вступил в законную силу.
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