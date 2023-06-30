Пассажиры рейса Москва-Мурманск остались без багажа

Прилетевшие в Мурманск из Москвы пассажиры одного из авиарейсов остались без багажа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прилетевшие в Мурманск из Москвы пассажиры одного из авиарейсов остались без багажа. Выяснилось, что технический сбой произошел 29 июня в аэропорту Шереметьево, сейчас все вновь работает исправно.

- Утром 30 июня работа системы обработки багажа была полностью восстановлена. Неотправленный багаж полностью обработан, досылается пассажирам рейсами, следующими в их пункты назначения, - прокомментировали в московской воздушной гавани.

Информацию о статусе багажа пассажиры могут получить в колл-центре аэропорта Шереметьево: 8 (495) 578-65-65.

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