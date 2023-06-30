В Мурманске прямое авиасообщение с Калугой продлили до весны 2024 года

Прямой авиарейс Мурманск - Калуга - Сочи, который запустили в начале июня, решили продлить до марта 2024 года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прямой авиарейс Мурманск - Калуга - Сочи, который запустили в начале июня, решили продлить до марта 2024 года. В воздушной гавани Заполярья отмечают, что жителям Мурманской области нужно распробовали новое направление.

- Понятно, что сейчас многие летят не в Калугу, а в Сочи. Так сложилось, что летом северяне отдыхают на море. Но впереди осенние и зимние отпуска, которые можно провести в Калуге, — рассказала murmansk.aif.ru пресс-секретарь аэропорта Мурманск Ольга Кажинская.

Благодаря прямому авиасообщению города могут выстраивать выгодное сотрудничество, обмениваться опытом и развивать межрегиональный туризм. К тому же, такое путешествие становится максимально комфортным.

- Удобное время вылета и прилета позволяет составить тур выходного дня — в пятницу вылет, возвращение в понедельник, — поделилась начальник отдела продвижения и маркетинга комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Напомним: новый комплекс аэропорта «Мурманск» заработает в первом полугодии 2025 года.

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