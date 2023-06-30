Рыбаку грозит срок за пойманного под Североморском лосося

Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области задержали рыбака, который незаконно ловил с помощью спиннинга рыбу на реке Средней под Североморском. Мужчина поймал там девять штук лосося.

- Каких-либо разрешительных документов на вылов рыбы северянин при себе не имел. Водным биологическим ресурсам РФ был причинен ущерб на общую сумму около 250 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее не судимого 34-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним: стало известно, где и сколько можно поймать горбуши в Мурманской области.

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