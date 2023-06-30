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НовостиОбщество30 июня 2023 7:45

Медицинский колледж Мурманска получит грант на развитие образовательного кластера

Планируется, что за три года на обучение примут более 700 абитуриентов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Планируется, что за три года колледж примет более 700 абитуриентов. Фото: Правительство Мурманской области

Планируется, что за три года колледж примет более 700 абитуриентов. Фото: Правительство Мурманской области

Обладателем гранта на развитие нового образовательного кластера станет Мурманский медицинский колледж. Учебное заведение одержало победы на конкурсе в рамках проекта «Профессионалитет».

- В 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере — жить» на базе колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования «Медицина на Мурмане», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Планируется, что за три года колледж примет более 700 абитуриентов. Всех их трудоустроят в медицинские учреждения.

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