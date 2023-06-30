Медицинский колледж Мурманска получит грант на развитие образовательного кластера

Планируется, что за три года колледж примет более 700 абитуриентов. Фото: Правительство Мурманской области

Обладателем гранта на развитие нового образовательного кластера станет Мурманский медицинский колледж. Учебное заведение одержало победы на конкурсе в рамках проекта «Профессионалитет».

- В 2024 году в рамках стратегического плана «На Севере — жить» на базе колледжа будет создан образовательный кластер среднего профессионального образования «Медицина на Мурмане», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Планируется, что за три года колледж примет более 700 абитуриентов. Всех их трудоустроят в медицинские учреждения.

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