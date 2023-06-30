В Мурманске пропала 16-летняя девушка в черной одежде

Подросток была одета во все черное - толстовку с капюшоном, юбку до колен, кеды. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 16-летнюю Василису Ганжу. Девушка ушла из дома (ул. Полярный Круг, 12) 28 июня, с тех пор ее местонахождение не известно.

Подросток была одета во все черное - толстовку с капюшоном, юбку до колен, кеды.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. На губе и переносице есть пирсинг.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей северянке, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8 911 311 70 20.

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