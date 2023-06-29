В последний день июня в Мурманской области сохранится прохладная погода

Последний июньский день жарой северян не обрадует, но и сильного похолодания тоже не ожидается.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Последний июньский день жарой северян не обрадует, но и сильного похолодания тоже не ожидается. 30 июня Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле.
- Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
1 июля на Кольский полуостров придет циклон - местами ожидается дождь, на севере области температура воздуха понизится.
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