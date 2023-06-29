В последний день июня в Мурманской области сохранится прохладная погода

Последний июньский день жарой северян не обрадует, но и сильного похолодания тоже не ожидается. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Последний июньский день жарой северян не обрадует, но и сильного похолодания тоже не ожидается. 30 июня Мурманская область будет находиться в малоградиентном барическом поле.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, днем +13+18 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

1 июля на Кольский полуостров придет циклон - местами ожидается дождь, на севере области температура воздуха понизится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru