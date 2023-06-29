Глава администрации Мурманска показал строительство нового дома на улице Бредова

В Мурманске полным ходом идет строительство многоквартирного дома на улице Анатолия Бредова, 9. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске полным ходом идет строительство многоквартирного дома на улице Анатолия Бредова, 9. На объекте побывал глава администрации города Юрий Сердечкин, отметив, что фундамент здания уже готов.

- Подрядчик выполняет монтаж, армирование к бетонированию монолитных конструкций стен и перекрытий подземной части здания, проводится вынос кабельных трасс, - сообщил Юрий Сердечкин.

Квартиры в новом доме получат северяне, ждущие переселения из аварийных домов, а также дети-сироты.

Также планируется снести аварийные дома по соседству - на их месте появятся новые постройки, зоны отдыха для детей и парковочные места.

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