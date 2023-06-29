В Мурманской области утвердили региональную программу по повышению рождаемости

В Мурманской области создадут условия для повышения рождаемости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области создадут условия для повышения рождаемости. Правительство региона утвердило соответствующую программу, предусмотренную на 2023-2025 годы.

Такая программа позволить внедрить дополнительные меры, направленные на решение демографических проблем в Заполярье.

- Основные акценты в документе сделаны на дополнительное сопровождение семей, которые ожидают ребенка, а также на поддержку северян с детьми, - сообщили в минтруда и соцразвития Мурманской области.

Отдельный блок программы посвящен вопросам сохранения и укрепления репродуктивного здоровья жителей области и сокращению числа абортов.

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