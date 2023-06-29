В Мурманске обнаружили зараженную амброзией партию подсолнечника

Собственнику продукции объявили предостережение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В партии продовольственного подсолнечника, привезенного из Петербурга в Мурманск, обнаружили сорняк - амброзию полыннолистную. Наличие карантинного объекта подтвердила гербологическая экспертиза.

- Этот сорняк опасен для здоровья людей. В период цветения пыльца вызывает аллергическое заболевание — поллиноз, больше известное в народе под названием «сенная лихорадка». Заболевание протекает в виде резко выраженного аллергического ринита, крапивницы, сопровождается резкой слабостью организма, - сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора.

Собственнику продукции объявили предостережение.

Напомним: в горах Мурманской области цветет необычное краснокнижное растение.

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