В Мурманской области у МЧС появился свой вертолет

Современный вертолет в арктическом исполнении учитывает все основные особенности северных широт.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
ГУ МЧС по Мурманской области обзавелось своим вертолетом МИ-8. Воздушный транспорт появился у спасательного ведомства после договоренности с главой МЧС Александром Куренковым.
- Самый современный вертолет в арктическом исполнении учитывает все основные особенности северных широт и будет дежурить круглосуточно. Он предназначен для высадки оперативно-тактического воздушного десанта, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных, - сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Так, вертолет готов к запуску при температуре до - 60 градусов, может летать более восьми часов, преодолевая за один вылет до 1 400 километров.
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