В Апатитах водителю отечественного авто стало плохо за рулем

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу. Фото: hibinform.ru/
В Апатитах произошло ДТП с участием одной машины. Так, водителю «Нивы» стало плохо за рулем, когда он ехал по улице Зиновьева.
- Автомобиль сбил стойку с двумя дорожными знаками и врезался в дерево, - сообщает «Хибинформбюро».
Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.
Напомним: в районе аэропорта «Мурманск» после столкновения с автобусом погиб мотоциклист.
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