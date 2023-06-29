В Апатитах водителю отечественного авто стало плохо за рулем

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу. Фото: hibinform.ru/

В Апатитах произошло ДТП с участием одной машины. Так, водителю «Нивы» стало плохо за рулем, когда он ехал по улице Зиновьева.

- Автомобиль сбил стойку с двумя дорожными знаками и врезался в дерево, - сообщает «Хибинформбюро».

Бригада скорой помощи доставила мужчину в больницу.

Напомним: в районе аэропорта «Мурманск» после столкновения с автобусом погиб мотоциклист.

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