Павла Волю и Ляйсан Утяшеву атаковали чайки на полуострове Рыбачьем

Спортсменка также отметила, что все еще привыкает к солнцу, которое светит круглые сутки, и поблагодарила северян за теплый прием.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Звездные супруги Павел Воля и Ляйсан Утяшева гостят в Мурманской области. В Териберке они исполнили свою мечту увидеть китов, а на полуострове Рыбачьем пару ждали приключения с чайками.
- На нас даже было совершено покушение чайками, они защищали свои гнезда. Очень редкие туристы посещают эти места, поэтому они чувствуют себя здесь полноправными хозяевами, - написала Ляйсан в своем Telegram-канале.
Спортсменка также отметила, что все еще привыкает к солнцу, которое светит круглые сутки, и поблагодарила северян за теплый прием.
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