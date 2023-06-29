В Оленегорске семью переселили из аварийного дома после вмешательства прокуратуры

В адрес главы муниципального округа внесли прокурорское представление, после чего семья получила квартиру.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Семье из Оленегорска, которая жила в аварийном доме, предоставили благоустроенную квартиру после вмешательства прокуратуры.
Северяне проживали в ветхом здании на улице Мира по договору соцнайма. В феврале 2022 года дом был признан аварийным, непригодным для проживания и подлежащим сносу.
- Несмотря на это, мэрия не предлагала семье равнозначное по площади жилье и более года не принимала мер к переселению жильцов в другую квартиру, отвечающую установленным санитарным и техническим требованиям, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
В адрес главы муниципального округа внесли прокурорское представление, после чего семья получила квартиру.
Напомним: в Мурманске с начала года детям-сиротам выдали 61 сертификат на покупку жилья.
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