В Мурманской области хотят отменить введенный из-за ковида режим повышенной готовности

Проект находится в стадии обсуждения, которое продлится до 5 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области все меньше людей подхватывает коронавирус. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, в связи с чем в регионе планируют отменить режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии.

Проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион».

Согласно документу, отменить режим повышенной готовности собираются с 30 июня. Решение принимается на основании протокола заседания комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Проект находится в стадии обсуждения, которое продлится до 5 июля.

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