В Мурманской области хотят отменить введенный из-за ковида режим повышенной готовности

Проект находится в стадии обсуждения, которое продлится до 5 июля.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Мурманской области все меньше людей подхватывает коронавирус. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, в связи с чем в регионе планируют отменить режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии.
Проект постановления появился на портале «Открытый электронный регион».
Согласно документу, отменить режим повышенной готовности собираются с 30 июня. Решение принимается на основании протокола заседания комиссии по предупреждению ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Проект находится в стадии обсуждения, которое продлится до 5 июля.
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