Жителей Мурманской области предупреждают об учениях со стрельбой

Проход людей на полигон в указанные дни категорически запрещен.
Фото: Александр БОЙКО
В Мурманской области с 3 по 31 июля на полигоне «Оленегорск» войсковой части №62834 в Оленегорск-2 будут проводить занятия с боевой стрельбой. Об этом предупреждают северян.
- Для предотвращения несчастных случаев в период проведения учений, проход людей на полигон в указанные дни категорически запрещен! - сообщили в администрации Ловозерского района.
Напомним: в Мурманске летом тоже будут проводиться боевые стрельбы на улице Шевченко.
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