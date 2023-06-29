Жителей Мурманской области предупреждают об учениях со стрельбой

Проход людей на полигон в указанные дни категорически запрещен. Фото: Александр БОЙКО

В Мурманской области с 3 по 31 июля на полигоне «Оленегорск» войсковой части №62834 в Оленегорск-2 будут проводить занятия с боевой стрельбой. Об этом предупреждают северян.

- Для предотвращения несчастных случаев в период проведения учений, проход людей на полигон в указанные дни категорически запрещен! - сообщили в администрации Ловозерского района.

Напомним: в Мурманске летом тоже будут проводиться боевые стрельбы на улице Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru