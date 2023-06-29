«Поезд Победы» в Мурманской области посетили около семи тысяч человек

Сейчас «Поезд Победы» вновь в пути, движется в Карелию. Фото: gov-murman.ru/

С 21 по 28 июня в Мурманской области гостил «Поезд Победы». Уникальный передвижной музей, который совершил остановки в Мурманске, Апатитах и Кандалакше, за это время посетили порядка 7 тысяч человек.

- Одними из первых посетителей состава стали воспитанники Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», а также семьи участников СВО. В поезде в том числе побывали группы школьников, юнармейцы, ребята, которые занимаются в летних лагерях при школах, и участники организации «Дети войны», - сообщили в правительстве региона.

В 2023 году в поезде появился новый вагон с экспозицией, посвященной преступлению японских милитаристов и Нюрнбергскому трибуналу.

Сейчас «Поезд Победы» вновь в пути, движется в Карелию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru