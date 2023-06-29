В Мурманске с начала года детям-сиротам выдали 61 сертификат на покупку жилья

Всего в Мурманске поступило 89 заявлений о предоставлении жилищного сертификата. Фото: администрация Мурманска
Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин поделился первыми результатами работы по обеспечению жильем детей-сирот. Раньше процесс получения квартир шел медленно, но ситуацию удалось исправить.
- С 1 января 2023 года дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут сами купить себе квартиру, используя средства жилищного сертификата. А значит - выбирать жилье, исходя из собственных предпочтений. Например, используя вместе с сертификатом собственные накопления, купить жилье большей площади, - сообщил Юрий Сердечкин.
Всего в Мурманске поступило 89 заявлений о предоставлении жилищного сертификата, выдан 61 сертификат, заключено уже 29 договоров купли-продажи.
Напомним: в Мурманске до конца 2024 года планируют обновить все окна в школах.
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