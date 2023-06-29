С начала года 24 жителей Мурманской области покусали клещи

По России зарегистрировано около 303 тысяч обращений людей из-за укусов клещей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Мурманской области продолжают кусать клещи. Те прицепляются к северянам в других регионах.

Так, по данным регионального Роспотребнадзора, всего с марта этого года за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось двадцать четыре человека.

А всего по России зарегистрировано около 303 тысяч обращений людей из-за укусов клещей, что ниже среднемноголетних значений. Чаще всего клещи атакуют жителей Кемеровской, Свердловской, Кировской, Томской, Новосибирской, Тюменской и Костромской областей.

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