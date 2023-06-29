Житель Апатитов до смерти избил знакомого из-за оскорблений в его адрес

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Апатитах будут судить местного жителя, который до смерти избил приятеля, с которым распивал алкоголь. Мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 16 апреля этого года ранее неоднократно судимый северянин употреблял спиртное вместе со знакомым в квартире на улице Дзержинского. Между ними вспыхнула ссора, когда приятель оскорбил злоумышленника.

- Апатитчанин более двадцати раз ударил мужчину по голове и телу, от полученных травм последний скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР РФ по Мурманской области Евгений Ребров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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