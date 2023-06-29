В Мурманске завершились поиски пропавшей 14-летней девочки

О том, где пропадала юная северянка, не сообщается в силу ее возраста. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске завершили поиски 14-летнего подростка. Девочка пропала 28 июня, когда ушла с улицы Мира. К счастью, все закончилось благополучно.

- Найдена, жива! - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда МурманСпас.

О том, где пропадала юная северянка, не сообщается в силу ее возраста.

Напомним: пропавшего в Ловозеро мужчину нашли мертвым.

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