В Мурманске завершились поиски пропавшей 14-летней девочки

О том, где пропадала юная северянка, не сообщается в силу ее возраста.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске завершили поиски 14-летнего подростка. Девочка пропала 28 июня, когда ушла с улицы Мира. К счастью, все закончилось благополучно.
- Найдена, жива! - сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда МурманСпас.
О том, где пропадала юная северянка, не сообщается в силу ее возраста.
Напомним: пропавшего в Ловозеро мужчину нашли мертвым.
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