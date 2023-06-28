Серьезный пожар в поселке Гранитный сняли на видео

Известно, что в поселке давно никто не живет, там осталось несколько домов. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

В упраздненном поселке Гранитный 28 июня произошел серьезный пожар. На видео, которое сняли очевидцы, видно, как с берега поднимается густой черный дым. Из-за чего конкретно случилось возгорание - пока не известно.

Известно, что в поселке давно никто не живет, там осталось несколько домов.

Напомним: в Оленегорске ночью случился пожар в кафе. На кухне был поврежден электрощиток.

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