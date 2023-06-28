В Мурманске пропала девочка с особенностями развития

Василиса Никанчук пропала 28 июня около 16 часов, ушла с улицы Мира, 17. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Мурманске пропал 14-летняя девочка с особенностями развития (аутизм). Василиса Никанчук пропала 28 июня около 16 часов, ушла с улицы Мира, 17.

Северян просят по возможности подключиться к поискам.

- Нужны люди! Волонтеры отряда на месте, кто готов присоединиться телефон для связи 8 981-300-27-59 - Ирина, - сообщили в группе ПСО «МурманСпас».

Приметы девочки: рост 165 сантиметров, плотного телосложения.

Всех, кто может сообщить информацию о пропавшем подростке, просят позвонить в полицию 02 или 102 либо волонтерам «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

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