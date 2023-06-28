В Мурманской области высадили 13 тысяч деревьев в рамках акции «Сад Памяти»

В мероприятиях по высадке зеленых друзей приняли участие более тысячи северян. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области вновь прошла международная акция «Сад Памяти», благодаря которой в регионе высадили более 13 тысяч деревьев и кустарников различных пород.

- «Сады Памяти» появились в Кольском, Терском и Кандалакшском районах, в Печенгском и Ковдорском округах, а также в Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Кировске, Островном, Заозерске и Североморске, - сообщили в минприроды региона.

В мероприятиях по высадке зеленых друзей приняли участие более тысячи северян.

Главная цель акции - высадить 27 миллионов деревьев в честь героев, погибших в годы Великой Отечественной войны и на СВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я прилетела с очень важной миссией». Известная фигуристка Анна Щербакова гостит в Мурманске. Известная фигуристка Анна Щербакова приехала в Мурманск (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru