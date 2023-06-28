В Кировске в ДТП с грузовым фургоном пострадал человек

В Кировске на проспекте Ленина 28 июня произошло ДТП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировске на проспекте Ленина 28 июня произошло ДТП. Столкнулись Skoda Rapid и грузовой фургон Iveco.

- На месте происшествия спасатели провели работы по осмотру и ограждению места ДТП, отключению АКБ и сбору информации. В аварии пострадал один человек, передан бригаде скорой помощи, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Сотрудники УГИБДД региона устанавливают причины происшествия.

Напомним: в Кандалакшском районе перевернулся Chery Tiggo, пострадал один человек.

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