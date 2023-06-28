В Мурманске закрывается крупный фитнес-клуб петербуржской сети

В Мурманске закрывается фитнес-клуб петербуржской сети Fitness House, что находится на улице Марата. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманске закрывается фитнес-клуб петербуржской сети Fitness House, что находится на улице Марата. Объявление о закрытии места тренировок опубликовали в соцсетях.

- Уважаемые посетители! Нам очень жаль, но по техническим причинам с 29 июня мы вынуждены закрыть клуб в Мурманске, - говорится в объявлении.

В соцсетях северяне, посещавшие клуб, пишут, что их не известили заранее о закрытии, а просто поставили перед фактом.

Планируется, что клиентов Fitness House, у которых не закончился абонемент, переведут тренироваться в фитнес-клуб Bright Fit.

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