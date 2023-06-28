В горах Мурманской области цветет необычное краснокнижное растение

В Хибинских и Ловозерских горах цветет беквичия ледниковая. Фото: Полярно-альпийский ботанический сад-институт / vk.com/pabgi

В Хибинских и Ловозерских горах цветет беквичия ледниковая. Этот необычное краснокнижное растение меняет окраску лепестков в период цветения.

- Поначалу лепестки цветка белые, затем становятся розовыми. Лепестки сохраняются до времени созревания плодов и становятся при этом темно-розовыми или красноватыми, - поделились в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте.

На территории Ботанического сада популяции вида сохраняются в естественных условиях. Были попытки его культивирования на питомниках, но долго поддерживать беквичию таким образом не удается.

Напомним: «Танцующего» у дерева медведя сняли на видео в Мурманской области.

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