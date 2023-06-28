В Кандалакше пьяный мужчина зарезал свою знакомую

25 июня в одной из квартир на улице Спекова в Кандалакше произошло убийство. Фото: СУ СКР по Мурманской области
25 июня в одной из квартир на улице Спекова в Кандалакше произошло убийство. Местный житель во время посиделок с алкоголем зарезал свою знакомую.
- Ранее неоднократно судимый 41-летний кандалакшанин, поссорился с приятельницей и, вооружившись ножом, нанес женщине удары, от которых она скончалась на месте преступления, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Евгений Ребров.
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), он заключен под стражу. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним: жительница Полярных Зорь пыталась убивать ножом, бутылками и разводным ключом.
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