В Коле мужчина украл оставленный у магазина электросамокат за 60 тысяч рублей

Вора нашли по камерам видеонаблюдения - им оказался ранее несудимый 28-летний мужчина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Колы остался без электросамоката за 60 тысяч рублей, припарковав свой транспорт на улице. Северянин зашел в магазин, а вернувшись через пять минут обратно, самоката на месте уже не было.

Вора нашли по камерам видеонаблюдения - им оказался ранее несудимый 28-летний мужчина. Тот свою вину отрицать не стал и раскаялся.

- Северянин был готов извиниться перед потерпевшим, а похищенный им электросамокат он добровольно отдал сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Молодой человек находится под подпиской о невыезде. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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